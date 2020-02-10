شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تظهر مع نبيل شعيل في كواليس تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة اللبنانية يارا، صورة تجمعها بالفنان الكبيرنبيل شعيل على حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وجاءت الصورة في إطار استعدادات تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل"، وعلقت قائلة: "من أجواء كواليس أمس تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل" مع بلبل الخليج نبيل شعيل والكبير بالذوق والأخلاق واللّطافه مش بس فنيّا.. ويوقله صوّر صَوّر ترى يارا بنت الكويت فدييييييته وفديت الكويت وأهلها وكلها بكبرها".



نبيل شعيل يظهر مع يارا اللبنانية

ويستعد نجوم الغناء فى الوطن العربي لتقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، يشارك في الأوبريت المقرر طرحه على القنوات الفضائية الخميس الموافق 20 فبراير الحالى عدد كبيرمن النجوم من بينهم صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال، وفؤاد عبد الواحد.



نبيل شعيل ويارا

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وجدير بالذكر إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، قد أعلن عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.

وتنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.