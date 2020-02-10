شكرا لقرائتكم خبر عن "إيزيس الدولى لمسرح المرأة" مهرجان جديد برئاسة شرفية للنجمة سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة الفنانة سوسن بدر لتكون الرئيس الشرفى للمهرجان فى دورته الأولى التى ستنطلق يوم 23 مارس وتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر والدورة التأسيسية تحمل اسم الكاتبة فتحية العسال وتترأس المهرجان الفنانة عبير لطفى وتديره المخرجة عبير على والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة والمجلس القومى للمرأة وجمعية يهمنى الانسان.

المهرجان يفتح حاليا الباب للمتطوعين من الشباب من أبناء القاهرة والأقاليم للمشاركة فى التنظيم حتى يكون لهم دور فاعل فى أنشطة المهرجان، وعرض وزير الشباب والرياضة تولى الوزارة مهمة استضافتهم خلال فترة المهرجان.

وقالت الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان أن من أهداف المهرجان، دعم الجهود التى تبذلها الدولة حاليا لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم وتشجيع التفاعل الثقافى وتعظيم مردوده على الإبداع والمسرح، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن فى إطار فنى وفكرى وجمالى كالمسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة، وتعزيز قيم قبول الآخر عبر اختيار عروض تعنى أساساً بمنطلقات السلام العالمى، ومبادئ حقوق الإنسان، كما يتطلع المهرجان للقيام بدوره فى تحقيق قدر أكبر من التنوع الثقافى والعدالة الثقافية واللا مركزية عبر دعم صناعة المسرح المعنى بقضايا المرأة فى المناطق المهمشة والصعيد أيا كان صانعها امرأة أو رجل.

وقالت الفنانة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر تحمست لفكرة المهرجان من البداية ووافقت على تولى منصب الرئيس الشرفى فى هذه الدورة التأسيسية، مشيرة إلى أنه وقع الاختيار عليها لأنها نجمة كبيرة وممثلة قديرة وسيدة مسرح من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنها أيقونة لشكل وجمال المرأة المصرية، وبالتالى فهى أنسب شخصية للمهرجان عن مسرح المرأة يحمل اسم إيزيس إلهة القمر لدى قدماء المصريين.