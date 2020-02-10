شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: كم هو محزن خبر استشهاد 3 جنود من الجيش اللبنانى عن طريق الغدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، التعازى لأسر شهداء 3 جنود لبنانيين، استشهدوا غدرا من قبل قطاع الطرق.

وقال راغب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"كم هو محزن ومؤلم خبر استشهاد ثلاثة جنود من الجيش اللبناني عن طريق الغدر من قبل مجرمين وقاطعي طُرُق، الرحمة لشهدائنا والتعازي لقيادة الجيش ولذويهم وللشعب اللبناني، وكلنا ثقة بأن جيشنا الوطني والشريف سيعاقب من أقدم على هذا العمل الجبان بالطريقة المناسب".



راغب علامة

وفى سياق آخر، يحيى المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم السبت 15 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

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وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

كما أيضا احتفل برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، بالعام الجديد 2020، بحضور المطرب اللبنانى راغب علامة، الذى أدى عدد من أغانيه، وتحدث عن بداياته وتحديدا أغنية "قلبي عشقها" التي عرفه من خلال الجمهور المصري، وقال إن الأغنية كانت أول فيديو كليب في الوطن العربي، وغنى علامة والفنانة إسعاد يونس أغنية "اللي باعنا"، على الهواء.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.