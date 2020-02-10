شكرا لقرائتكم خبر عن "مش مصدق نفسه" مخرج فيلم "Parasite" يمسك بالأوسكار فى لقطة طريفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطة طريفة رصدتها كاميرات حفل الأوسكار للمخرج الكوري لون جونغ ممسكاً بتمثال الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Parasite، وأظهرت اللقطات المخرج لون جونغ وهو ينظر إلى التمثال بحالة من المفاجئة وكأنه لا يصدق بتتويجه بالجائزة ثم يضحك فجأة ويعود للنظر إلى الكاميرات ويهنأ زملاؤه في العمل بعدما منح فيلم الكوميديا السوداء "طفيلي" (باراسايات) أول جائزة أوسكار على الإطلاق للدولة الآسيوية.

غمرت الاحتفالات وسائل التواصل الاجتماعى فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بعدما منح فيلم الكوميديا السوداء "طفيلي" (باراسايات) أول جائزة أوسكار على الإطلاق للدولة الآسيوية.



مخرج كورى

وقال مخرج الفيلم بونج جون هو إنه تشرف بنيل جائزة أفضل سيناريو وهى الأولى من نوعها التى يحصل عليها فيلم كورى جنوبى. وحصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل فيلم روائي دولي.

وتصدرت كلمتا باراسايات والمخرج بونج جون هو التغريدات المتداولة بموقع تويتر كوريا الجنوبية فيما أصبح اسم الفيلم الأكثر بحثا على المنصة الإلكترونية المحلية نافر بعد الإعلان عن الجائزة.

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وكان الفيلم الساخر الذى يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية قد رشح لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل إنتاج إضافة إلى أفضل سيناريو وأفضل فيلم روائي دولي.

ورغم أن صناعة السينما في كوريا الجنوبية من بين الأكبر في العالم فإن الفيلم الناطق بالكورية صنع هزات غير مسبوقة بالأسواق الدولية.

وبعد إعلان الترشيحات في يناير قال بونج إنه يعتبرها علامة على أن اللغة لم تعد عائقا أمام النجاح عالميا.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية تسجيلا مصورا بطيئا لصناع الفيلم وهم يحتفلون على البساط الأحمر.

وكتب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية هاري هاريس على تويتر "نقيم حفل بث مباشر بالسفارة ونتناول الجاباجوري" في إشارة إلى طبق المعكرونة الذي كانت تتناوله العائلة الثرية بالفيلم.