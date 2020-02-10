شكرا لقرائتكم خبر عن تايكا وايتيتى يخبئ جائزة أوسكار تحت الكراسي خوفا من الحسد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعامل المخرج تايكا وايتيتى مع تمثال الأوسكار بعد فوزه به بطريقة مثيرة للاستغراب، حيث قام تايكا وايتيتي بإخفاء جائزته تحت المقعد الأمامي له، وأظهرت لقطات التقطها المصورون في حفل الأوسكار قيامه بوضع الجائزة تحت الكرسي، وسخر متداولو الفيديو من طريقة تايكا وايتيتي ورجحوا أنه ربما يخاف من عين الحسد التي قد تصيب جائزته التي توج بها عن فئة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Jojo Rabbit.

فاز المخرج تايكا وايتيتى، بجائزة أفضل سيناريو مقتبس، عن فيلم Jojo Rabbit، حيث كتب وأخرج الفيلم معا، وأثناء تسلمه الجائزة، حصل الطفل ارتشي ياتس، والذى يشارك في بطولة الفيلم، على تهنئة المخرج بطريقته الخاصة، وظل يصرخ ويلتف حول نفسه فرحا بالجائزة، وسط إعجاب الجمهور الذى حرص على تصويره ورصد هذه اللحظة، وقد وصلت مجمل إيرادات الفيلم في شباك التذاكر العالمى إلى 65 مليون و 279 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى، فى دور العرض المختلفة حول العالم.



يضع التمثال تحت الكرسى

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وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.