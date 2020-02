شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ترشيحات وفوز وحيد وكلمة مؤثرة في رحلة الـjoker خواكين فينيكس مع oscar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منذ ساعات قليلة الممثل العالمى خواكين فينيكس، بـ جائزة الأوسكار، عن دور في فيلم الـ Joker، الجوكر، ولدى فينيكس رحلة طويلة مع جائزة الأوسكار، ولكنها مليئة بالإخفاقات، ولكنها تغيرت مع آخر حفل للجائزة، حيث ترشح فينيكس للجائزة، 4 مرت في تاريخه الذى بدء في 1982، ولم يفز بها ألا مرة واحدة.



خواكين فينيكس

حيث ترشح فينيكس لأول مرة للجائزة عام 2001، لـ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Gladiator، ولم يفز بها، ومن ثم بعدها ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Walk the Line، عام 2006، وأيضا لم يفز بها، ثم في عام 2013، عن دوره في فيلم The Master، ولم يفز بها، لتأتى اللحظة الحاسمة في حياته منذ ساعات، حيث ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره آرثر فليك، بـ فيلم الـ Joker، ويستطع الفوز بها في النهاية.



خواكين فينيكس

وبدى على فينيكس الحزن، الذى اجتمع بالامتنان، والدموع، أثناء إلقاءه خطاب فوزه، حيث أقر قينيكس أنه شخص صعب العمل معه، أنانى، وفى الكثير من الأحيان يشعر أنه شخص لا يستحق الكثير.

Advertisements



خواكين فينيكس

ومع نهاية إلقائه لـ خطابه حبس فينيكس دموعه، أثناء تذكره مقولة شهيرة لـ شقيقيه الراحل "ريفر"، حيث كان يقول لهم دائما " سارع الإنقاذ بالحب، والسلام سوف يتبعك"، " run to the rescue with love and peace will follow".

فيلم الـ Joker سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

وضم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.



خواكين فينيكس