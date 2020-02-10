ناهد السباعي: "ماما بتتكرم في أسوان وجاية عشان أدلعها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، أثناء تواجدهما في محافظة أسوان، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وكتبت في تعليقها على الصورة "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني، وأنا مبسوطة قوي إني جاية معاها عشان بس ادلعها، معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي.. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة تنطلق مساء اليوم الاثنين 10 فبراير، وتستمر حتى السبت 15 من نفس الشهر.