يارا مع نبيل شعيل:"الكبير بالذوق والأخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: شاركت المطربة اللبنانية يارا جمهورها، بصورة تجمعها بالمطرب نبيل شعيل على حسابها الرسمي على موقع "انستجرام". وكتبت: "من أجواء كواليس أمس تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل" مع بلبل الخليج نبيل شعيل والكبير بالذوق والأخلاق واللّطافه مش بس فنيّا". ويشارك عدد كبير من نجوم الغناء في تقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، ومن بينهم صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال.

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