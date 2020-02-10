بالفيديو| أول تعليق من أحمد إبراهيم على انفصال أصالة وطارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج ET بالعربي، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي تحدث عن علاقته بأصالة، وآخر تعاون فني جمعهما، كما علق على انفصالها عن المخرج طارق العريان.

قال إبراهيم: "اشتغلت آخر أغنية جمعتني بأصالة (جابوا سيرته) قبل تصريحاتها، مكنتش حابب إن ده يحصل بينا بس في النهاية أنا موزع عندي خبرات، كملت تنفيذ الأغنية بعد التصريحات، والأغنية نجحت جدا الحمد لله"، مؤكدا عدم وجود تواصل بينهما في الفترة الأخيرة لانشغاله.

وتابع تعليقًا على تصريحاتها بشأن زواجه من الفنانة أنغام: "لا يصح إني أتدخل في حياة حد من باب القرب، بما إننا قريبين من بعض نتكلم مع بعض بينا وبين بعض مش على الملأ"، مضيفًا: "مش شايف إن فيه خصومة أصلا حتى إذا كان فيه خصومة مينفعش تكون تحت مبدأ إذا خاصم فجر، وأنا كنت براعي جدا وأنا بتكلم مغلطش في حد وبحترم الناس كلها وأولادي".

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وفي أول تعليق له على خبر انفصال أصالة والمخرج طارق العريان، أكد: "مش عارف موضوع الانفصال حقيقي ولا لأ معنديش معلومة مؤكدة عن ده، ومتابعتش ومعرفش بكرة فيه إيه، محدش عارف بكرة مين هيبقى مع مين، ومين هيسيب مين، ومين هيرجع تاني يبقى مع مين، ودايما بحاسب على كلامي عشان الدنيا صغيرة، هيجي وقت وهنبقى مع بعض في صورة واحدة، هيبقى شكلنا وحش أوي لو قلنا كلام في حق بعض، وفيه صورة واحدة جمعتنا، ومش كل انفصال وحش، على فكرة أحيانا بيكون بداية لفرصة جديدة بين نفس الطرفين".

إبراهيم تحدث عن محاولة الفنانة سميرة سعيد للصلح بينه هو وأنغام من طرف وبين أصالة في الطرف الثاني، وأوضح "بحسن نية سميرة سعيد بتحاول تقرب وجهات النظر، وهي قلبها كبير واحنا معندناش مشكلة مع حد، في مصر بنراعي العيش والملح جدا، باحترم العيش والملح اللي مع أي حد حتى لو كان فيه تصريحات مستفزة لحد النهارده، وفيه أسرار كتير مش بقولها على فكرة يمكن لو قلتها هتبقى محرجة لناس كتير".

جدير بالذكر أن عقب زواج أنغام من أحمد إبراهيم، خرجت أصالة بتصريحات أبدت خلالها استياءها من الخبر، خاصة أن إبراهيم كان زوجًا لابنة شقيقة طارق العريان، زوج أصالة السابق، وبينهما أولاد.