تراند اليوم : زوج أنغام عن طلاق «أصالة»: لو تكلمت سأكشف فضائح

خرج الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، عن صمته وعلق على طلاق الفنانة السورية أصالة نصرى، لأول مرة، من زوجها المخرج، طارق العريان.
وقال "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنه لديه الكثير من الأسرار التي لم يتحدث عنها، والتي من الممكن أن تتسبب في إحراج شديد لفنانين وفنانات.
وأضاف "إبراهيم"، إنه لا علم لديه بحدوث الانفصال فعلا، وليست عنده معلومة مؤكدة عن الموضوع لأنه لم يتابعه، لكنه يحاول دائما أن يكون حذرا فيما يقول، فلا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ومن سينفصل عن من، ومن سيعود لمن بعد الانفصال، وسيأتي وقت تجمع الجميع صورة واحدة في الدنيا الصغيرة.
وأكد أحمد إبراهيم، أنه يكن كل الاحترام لأصالة، ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي "العشرة" التي جمعته بالآخرين، قائلا: "نحن في مصر نراعي العيش والملح جدا... وأنا أراعي العيش والملح الذي بيني وبين أي أحد، حتى لو كان في تصريحات مستفزة حتى اليوم، وعلى فكرة هناك أسرار كتيرة لا أبوح بها، ومن الممكن لو قلتها ستكون محرجة لناس كتيرة، هناك ناس من الممكن أن تدعي إنهم غير مهتمين أو ليسوا في الصورة ولكن ما حدث هو العكس تماما".