تراند اليوم : «أحلام» تتسبب في محاكمة مغرد كويتي وتدفّعه ثمن إساءته لها«غاليًا»

أصرت الفنانة الإماراتية أحلام، على مقاضاة ناشط كويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إساءته لها، مشددة – وقتها- أنها ستدفعه ثمن ذلك غاليًا.
وأوكلت أحلام محامي لمقاضاة الشاب الكويتي داخل بلاده، وبعد مشوار قضائي قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إدانة الناشط «مشاري بويابس»، وألزمته بدفع مبلغ قدره 5000 دينار أي أكثر من 16 ألف دولار أميركي، للفنانة الإماراتية أحلام تعويضاً أدبياً بسبب إساءته لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المحامي بدر باقر أن موكلته الفناة أحلام تمكنت من الحصول على حكم بتغريم أحد المغردين المسيئين لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عبر صفحته: "محكمة الجنح تقضي بتغريم المغرد مشاري بويابس 5000 دينار أي ما يعادل (16500 دولار)، وذلك عن اساءته لموكلتي الفنانة احلام الشامسي، وتحيل الدعوى المدنيه بمبلغ 5000 كتعويض مؤقت".
وأثار الحكم جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد له لعدم استغلال مواقع التواصل في الإساءة لأحد، وما بين معارض لإصرار الفنانة على مقاضاة أحد المنتقدين لها.