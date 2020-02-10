تراند اليوم : حالتها خطيرة..«جواهر» تُبكي الجميع: «ادعولي السرطان في مراحله الأخيرة»

أحدثت الفنانة الكويتية جواهر، صدمة وحزن لدى جمهورها، بعد إعلانها عن مكان إصابتها بالسرطان، حيث أكدت انها مصابة بسرطان الدماغ وهو في مراحله الأخيرة.
وعبر النشطاء عن حزنهم على الفنانة، خاصة أن نسبة الشفاء في هذه المرحلة ضعيفة جدًا، وطالبت الفنانة جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها.
وقالت جواهر في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة".
وتابعت: "بس رجاء أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي يقال إن دعوة 40 غريبا مستجابة.
وتفاعل معها المئات من متابعيها والفنانات اللاتي دعين لها بالشفاء العاجل، وحثها البعض على عدم الاستسلام للمرض وان تقاوم وتكثر من الدعاء.
وكانت الفنانة الجزائرية جواهر أعلنت قبل أيام إصابتها بالسرطان دون تحديد المكان الذي أصيبت، وهو ما أحدث موجة تعاطف معها، خاصة أن الفنانة الجزائرية لم يتخطى عمرها الـ42 عامًا.