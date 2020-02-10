بسبب إساءته للفنانة “أحلام” .. محكمة كويتية تغرم الناشط “مشاري بويابس”

ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، الناشط الشهير ”مشاري بويابس“ بدفع مبلغ 5000 دينار (أكثر من 16 ألف دولار)، للفنانة الإماراتية أحلام، كتعويض أدبي بسبب إساءته لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونقلا عن حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية، فإن ”الحكم جاء تعويضا عن الضرر الذي لحق بالفنانة الإماراتية، بعد رفع دعوى ضد الناشط بويابس من قبل المحامي بدر باقر“.

وتعود أصول القضية إلى عدة سنوات، حيث رفع المحامي بدر باقر، دعوى ضد بويابس بتهمة تعمد الإساءة اللفظية إلى الفنانة أحلام من خلال تدوينات عبر حسابه في ”تويتر“. وقضت محكمة الجنح في نهاية العام 2017، بتغريم بو يابس آنذاك بمبلغ 5000 دينار؛ لإساءته للفنانة أحلام. وسبق أن تداولت بعض التقارير نص الإساءة التي قيل بأنها سبب رفع الدعوى ضد بويابس، حيث تضمن: ”إساءة لفظية وعبارات ذم مسَت الشكل الخارجي للفنانة أحلام ومقارنتها مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم“.