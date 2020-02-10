إطلاق سراح الفنانة “مريم حسين”

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد عن الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، اليوم الأحد، بعد أن تم سجنها وفقا للحكم الذي صدر بحبسها لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ”هتك عرض بالرضا”، وذلك دون ذكر أي تفاصيل خاصة عن كيفية خروجها من السجن.

وكتبت مها، عبر الاستوري الخاص على موقع “إنستغرام”:”أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين”. وكانت مها محمد قد تعرضت لهجوم شديد قبل أيام قليلة من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بسبب دفاعها وتعاطفها مع مريم حسين، بعد صدور حكما بحبسها.