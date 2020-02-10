بالصور: يسرا تظهر في حفل الأوسكار 2020 بفستان فرعوني

ظهرت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء لمرح دولبي بهوليود، اليوم الإثنين، استعدادا للمشاركة في حفل الأوسكار 2020. وارتدت يسرا فستانا يحمل طابعا فرعونا، من اللون الأبيض والذهبي. وتشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد.

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