القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020: خواكين أفضل ممثل.. وParasite يفجر مفاجأة

أقيم، اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

وتوافد نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود، على السجادة الحمراء، لحضور الحفل في نسخته الـ92، بإطلالات مختلفة تجمع بين الأناقة والغرابة.

ويتصدر فيلم «Joker» للنجم خواكين فينيكس، قائمة ترشيحات الجوائز بـ 11 ترشيحا، عن أفضل أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، أفضل تصوير، أفضل مونتاج وعدد من الترشيحات الأخرى، بينما تتنافس ثلاثة أفلام عربية بينهما فيلمين من السينما السورية هما «الكهف» و«عن سما»، وذلك في فئة أفضل فيلم وثائقي، كما يخوض الفيلم التونسي «إخوان» المنافسة ضمن فئة أفضل فيلم قصير حي.

– بداية الحفل

– جائزة أفضل ممثل مساعد تذهب إلى براد بيت عن دوره في فيلم ذات مرة في هوليوود (Once Upon A Time in Hollywood)

– جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة تذهب إلى فيلم حكاية لعبة الجزء الرابع (Toy story 4)

– جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير تذهب إلى فيلم Hair love

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل سيناريو تذهب إلى فيلم Parasite

– جائزة أفضل قصة مقتبسة تذهب إلى فيلم Jojo Rabbit

– جائزة أفضل فيلم قصير تذهب إلى فيلم The neighbors window

– جائزة أفضل إنتاج تذهب إلى فيلم ذات مرة في هوليوود (Once Upon A Time in Hollywood)

– جائزة أفضل أزياء تذهب إلى فيلم Little women

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل فيلم وثائقي تذهب إلى فيلم American Factory

– جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير تذهب إلى فيلم Learning to skateboard in a warzone

– جائزة أفضل ممثلة مساعدة تذهب إلى Laura Dern عن دورها في فيلم Marriage Story

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل هندسة صوتية تذهب إلى فيلم Ford Vs Ferrari

– جائزة أفضل sound mixing تذهب إلى فيلم 1917

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل تصوير سينمائي تذهب إلى فيلم 1917

– جائزة أفضل مونتاج تذهب إلى فيلم Ford Vs Ferrari

– عرض فيديو قصير عن متحف الأوسكار

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل مؤثرات بصرية تذهب إلى فيلم 1917

– جائزة أفضل مكياج تذهب إلى فيلم Bombshell

– جائزة أفضل فيلم أجنبي (روائي عالمي) تذهب إلى فيلم Parasite من كوريا الجنوبية

– فاصل غنائي

– جائزة أفضل موسيقى تصويرية تذهب إلى فيلم الجوكر (Joker)

– جائزة أفضل أغنية تذهب إلى أغنية I’m gonna love me again من فيلم Rocketman

– جائزة أفضل مخرج تذهب إلى Bong Joon Ho عن فيلم Parasite

– فاصل غنائي لرثاء النجوم الذين رحلوا خلال عام مع عرض صورهم

– جائزة أفضل ممثل تذهب إلى خواكين فينيكس عن دوره في فيلم الجوكر

– جائزة أفضل ممثلة تذهب إلى رينيه زيلويجر Renée Zellweger عن دورها في فيلم Judy

– جائزة أفضل فيلم تذهب إلى فيلم Parasite