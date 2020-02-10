شاهد.. زوج خبيرة التجميل “العنود يوسف” يكشف حقيقة معاملته السيئة لها.. ويفاجئها بهدية “ثمينة”!

تصدر تريند #مرسيدس_العنود_اليوسف، موقع التدوين المصغر بالمملكة، أمس الأحد، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لزوج خبيرة التجميل “العنود يوسف” وهو يهديها سيارة مرسيدس، ويوضح حقيقة إساءته لمعاملتها. وأوضح زوج “العنود” أن المقطع الذي نشرته زوجته حول تغير طباعه وتهميشها ما هو إلا مقلب منه، وقام بإهدائها سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس” لمصالحتها والاعتذار لها، وسط فرحتها وذهولها.

وتفاعل المغردين مع المقطع والوسم، حيث أبدت أحد المغردات وتُدعى “ليليان” غضبها من طريقة المشاهير في جذب الأضواء، حيث قالت: “والله إني حاسة السالفة فيها إنّ ومابي أدخل بالنية لكن خلاص تشبعنا من حركات المشاهير صارت معروفة يمديكم تشتهرون بدون هذه الحركات”. بينما قالت مغردة أخرى تُدعى “مانيرا”: “حبيبة قلبي أختي اللذيذه حقيقي امتلكتي ما يليق بكِ ويوازي روحك، الحمد لله الذي سخر لكِ من الأقدار أجملها”. وكانت “العنود” قد قامت بإغلاق حسابها الشخصي على “سناب شات” بسبب سوء حالتها النفسية بعد تغير معاملة زوجها لها، والإقتصار على حسابها الشخصي بـ”الانستغرام”.