شاهد.. إسعاد يونس لـ"يسرا": الرد كارپت منورة يا ديڤا

عبّرت الفنانة إسعاد يونس عن فخرها بالفنانة يسرا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

علقت إسعاد على صوره للفنانة يسرا قائلة :"السيڤا الديڤا على الرد كارپت بفستان فرعوني تصميم زهير مراد، كارپت منورة يا ديڤا".



جدير بالذكر أنه انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في دورته الـ92، وذلك على خشبة مسرح دولبي بمدينة كاليفورنيا.