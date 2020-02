تعرف على قائمة جوائز الأوسكار بعد تصدر Parasite أفضل الأعمال الفنية

أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا،بمشاركة عربية للمره الأولي فى لجان التحكيم، من قبل الفنانة يسرا بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي.

وتعد جائزة الأوسكار أرفع جائزة فنية فى العالم

وحصد الفيلم الكوري الجنوبي Parasite مفاجأة بفوزه بـ4 جوائز أوسكار، وتعد جائزة الأوسكار أرفع جائزة فنية فى العالم.

جائزة أفضل ممثل مساعد

وفاز النجم براد بيت بجائزة أفضل ممثل دور مساعد، عن تجسيده شخصية "كليف بوث"، بفيلم "once upon a time in hollywood"، من إخراج "تارانتينو"، بعد منافسة مع آل بتشينو وجوي بيشي وأنتوني هوبكنز.

Parasite أفضل فيلم أجنبي

حصد فيلم Parasite جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، من إخراج بونج جون هو، وكتبه مع جين وون هان، بعد منافسة مع أفلام 1917، once upon a time in hollywood وmarriage story.

أفضل سيناريو مقتبس

وفاز فيلم "jojo rabbit"، بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، وهو من تأليف وإخراج تايكا وايتيتي، ومقتبس من رواية للكاتبة Christine Leunens.

أفضل فيلم "أنيميشن"

حصد فيلم الأنيميشن "قصة لعبة - توي ستوري" الجزء الرابع، على جائزة أوسكار بفئة أفضل رسوم متحركة "أنيميشن".

أفضل فيلم "أنيميشن" قصير

فاز فيلم الرسوم المتحركة "Hair Love" بجائزة أوسكار أفضل فيلم "أنيميشن قصير"، وهو فيلم رسوم متحركة أمريكي قصير صدر عام 2019، كتبه وأخرجه ماثيو تشيري، ويحكي قصة رجل يجب أن يصنع شعر ابنته لأول مرة.

أفضل فيلم قصير

حصد فيلم "The Neighbors’ Window" جائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، وهو من تأليف وإخراج مارشال كاري.

أفضل تصميم إنتاج

تمكن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" من الحصول على ثاني جوائز الأوسكار، وفاز بالجائزة عن فئة أفضل تصميم إنتاج، بعدما نال عنه براد بت أوسكار أفضل ممثل مساعد.

أفضل تصميم أزياء

ذهبت جائزة الأوسكار عن فئة أفضل تصميم أزياء إلى فيلم "Little

Women"، وهو فيلم دراما أمريكي يعود إلى عام 2019، من تأليف وإخراج جريتا جيرويج، وهو الفيلم السابع من رواية لويزا ماي ألكوت لعام 1868 التي تحمل نفس الاسم.

أفضل فيلم وثائقي

حصل فيلم American Factory على جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي، وهو فيلم وثائقي أمريكي أنتج في 2019، من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت.

أفضل فيلم وثائقي قصير

ذهبت جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى فيلم "Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re A Girl)، وهو عن قصة فتيات أفغانيات صغيرات يتعلمن القراءة والكتابة والتزلج في كابول، ويمنحهم التزلج الشجاعة والمهارات الحياتية التي تساعدهم على الازدهار والتكيف مع التحديات التي تنتظرهم.

أفضل ممثلة دور مساعد

حصدت الممثلة لورا ديرن، 53 عاما، جائزة أوسكار أفضل ممثلة دور مساعد، عن فيلم "marriage story"، بعد منافسة مع فلورنس بوج وسكارليت جوهانسون ومارجرت روبي، وهي جائزة الأوسكار الأولى لها في تاريخها.

الفيلم من إخراج نوح بومباش، وبطولة آدم درايفر وسكارليت جوهانسون.

أفضل مونتاج صوتي

حصل دونالد سيلفستر على جائزة الأوسكار فئة أفضل مونتاج صوتي عن فيلم Ford v Ferrari، ويحكي الفيلم قصة مصمم السيارات الأمريكي كارول شيلبي وسائق سيارة السباق البريطاني كين مايلز الذين يحاربون تدخل الشركات وقوانين الفيزياء وشياطينهم الشخصية لبناء مركبة ثورية لشركة فورد موتور كومباني معاً، ويخططون لمنافسة سيارات السباق التابعة لإنزو فيراري.

أفضل مزج أصوات

حصد فيلم الحرب الأمريكي البريطاني 1917 جائزة الأوسكار عن فئة أفضل خلط أصوات، وهو فيلم حرب أمريكي بريطاني من إخراج سام مينديز وشارك في تأليفه مينديز وكريستي ويلسون-كيرنز، ومن بطولة جورج ماكاي، دين تشارلز شابمان، مارك سترونج، أندرو سكوت، ريتشارد

مادن، كلير دوبورك، مع كولين فيرث، وبينديكت كومبرباتش.

أفضل مونتاج سينمائي

فاز فيلم Ford v Ferrari بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مونتاج سينمائي، وهو من تنفيذ أندرو باكلاند، لتكون ثاني جائزة للفيلم.

أفضل تصوير سينمائي

حصل المصور روجير ديكينز على جائزة الأوسكار في فئة أفضل تصوير سينمائي، عن عمله في فيلم 1917، وتعتبر هذه الجائزة هي الثانية للفيلم.

أفضل مؤثرات بصرية

حصد فيلم 1917 جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مؤثرات بصرية، كثالث جائزة خلال الحفل.

أفضل مكياج وشعر

حصل فيلم Bombshell على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مكياج وشعر، وهو من تنفيذ فيفيان باكر وأنا مورجان، وهو فيلم درامي من إخراج جاي روتش وكتبه تشارلز راندولف، ومن تمثيل تشارليز ثيرون، ونيكول كيدمان، ومارجوت روبي، ويستند إلى روايات العديد من النساء في Fox News اللواتي شرعن في فضح المدير التنفيذي روجر آيلز للتحرش الجنسي.

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

حصد الفيلم الكوري Parasite جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، في الدورة رقم 92، وهو من إخراج بونج جون هو، وكتبه مع جين وون هان، بعد منافسة مع الفيلم البولندي CORPUS CHRISTI، والجنوب مقدوني HONEYLAND، والفرنسي LES MISÉRABLES، والإسباني PAIN AND GLORY.

أفضل موسيقى تصويرية

حصلت هيلدر جاندوتير على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل موسيقى تصويرية، عن عملها في فيلم "الجوكر"، كأول جوائز الفيلم، وهو فيلم إثارة نفسية أمريكي من إخراج تود فيليبس، الذي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ويقوم ببطولته خواكين فينيكس في دور الجوكر.

أوسكار أفضل أغنية

حصد المغني البريطاني وعازف البيانو "ألتون جون" 73 عاما، جائزة أوسكار، عن أغنية I’m Gonna Love Me Again، التي غناها لفيلم Rocketman ومن تأليف بيرني توكين.

أفضل مخرج

حصد المخرج الكوري بونج جون هو، جائزة أفضل مخرج، عن فيلم "Parasite"، متفوقًا على تارانتينو وسكورسيزي وميندز.

وكتب "بونج" 14 فيلما وأخرج وأنتج 14، من ضمنها أفلام قصيرة.

أفضل ممثل رئيسي

حصد الممثل خواكين فينيكس جائزة أوسكار، في فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "الجوكر" وهي الأوسكار الأولى له.

أفضل ممثلة دور رئيسي

حصدت الممثلة رينيه زيلويجر جائزة أوسكار أفضل ممثلة دور رئيسي عن فيلم Judy، والذي يحكي السيرة الذاتية للممثلة، المغنية والراقصة الاستعراضية الأمريكية جودي جارلاند والتي رحلت عن الحياة عام 1969، والفيلم من إخراج "روبرت جولد"، ومأخوذ من مسرحية "نهاية قوس قزح".

أفضل فيلم

حصد فيلم Parasite، من إخراج بونج جون هو، وكتبه مع جين وون هان، جائزة أوسكار أفضل فيلم، كرابع جائزة له.