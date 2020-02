لأول مرة في تاريخه.. خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار 2020

حصل نجم فيلم الجوكر "خواكين فينيكس" البالغ من العمر 45 عامًا لأول مرة في تاريخه على جائزة أفضل ممثل أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 لعام 2020، بعد ترشيحه لها مرات مُسبقًا، عن آداء دوره كعدو باتمان الذي جسده في فيلم الجوكر، وكان هو المرشح الأوفر حظًا ، الذي تفوق على منافسيه، النجم "آدم درايفنج" والنجم "ليوناردو دي كابريو" عن فيلمه"One Upon A Time In Hollywood".



جسد فينيكس دور الجوكر بشكل استثنائي، حيث أظهر جانبًا بعيوب نفسية وجسدية، غير مسبوق في شخصيات الجوكر السابقة، مما منحه إشادة عالمية كبيرة على الدور، كما

أن هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها شخصية الجوكر جائزة الأوسكار، بعد أن حصل الممثل الأسترالي الراحل "هيث ليجر"على جائزة أفضل ممثل عن دور الجوكر في فيلم "باتمان دارك نايت" عام 2008.

وبالرغم من فوز الجوكر بالجائزة مرتين، إلا أن الشخصيتين لم تتشابهان كثيرا، حيث جسد فليجر شخصية الجوكر بعد أن أصبح مجرمًا خطيرًا، بينما مثل فينيكس دور الجوكر أثناء اضطراباته النفسية وقبل صعوده لسلم الإجرام.

حقق "فينيكس" اكتساحًا نظريًا للجوائز الكبرى لهذا الدور ، حيث فاز

بجائزة أفضل ممثل في، وجوائز النقاد لاختيار النقاد والشاشة ، وأفضل ممثل في دراما في حفل ""، كما سبق له أن حصل على ترشيحين لأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن لعبةفي عام 2006 وفي عام 2013 ، لكن هذا هو فوزه الأول.



قدم فينيكس نداء متحمسًا للبشر أثناء إلقاء كلمته عقب فوزه بالجائزة، يدعوهم فيه لوقف القتال ضد بعضهم البعض والتوقف عن نهب مواردنا الطبيعية ، مع التركيز بشكل خاص على القسوة التي تنطوي عليها زراعة الألبان الصناعية، واختتم كلمته العاطفية وهو يحبس دموعه عند اقتباسه بعض الكلمات من قصيدة غنائية كتبها من أجل شقيقه الراحل ، "ريفر" البالغ من العمر 17 عامًا حُزنًا عي فراقه.