بالصور.. ريم هلال وهند رضا يتألقان مع Bionike في Cairo Wedding festival

في اطار مشاركة بيونيكيه المميزة في فاعليات كايرو ويدينج حرصت الفنانه ريم هلال على الحضور، وتجربه العديد من منتجات بيونيكيه للعناية بالبشرة وعبرت عن سعادتها لمشاركة بيونيكيه الفاعليات خاصة في ظل حرصها على استخدامه للحفاظ على بشرتها من الأثار الجانبية الضاره.

كما حرصت الإعلامية هند رضا أيضا على المشاركة

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مع بيونيكيه والتعرف على المزيد من منتجات العناية بالبشرة والشعر وخاصة صبغة الشاين أون الخالية من المواد الضاره والتي تحمي الشعر من التساقط

وفي هذا الإطار صرحت مدير العلاقات العامة لشركة ماجيك فارما د.مروة بطوطي: "لقد حرصنا على إطلاق خط

لمواد التجميل والصبغة، يقدم في كل عبوة الجمال والعناية للمرأة من أجواد وأغلى المواد الطبية ولم نغفل عن مواكبة آخر خطوط الموضة بالتعرف على أحدث صيحات الموضة العالمية في ألوان المكياج.

بالإضافة إلى خط أدوات تجميل مخصصة لمرضى البهاق والحساسية، حيث يراعى المشاكل الصحية التي يمرون بها وفي نفس الوقت لا يحرمهم من استعمال مستحضرات التجميل التي تضفى عليهم لمسات من الجمال والتميز".