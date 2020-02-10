في اطار مشاركة بيونيكيه المميزة في فاعليات كايرو ويدينج حرصت الفنانه ريم هلال على الحضور، وتجربه العديد من منتجات بيونيكيه للعناية بالبشرة وعبرت عن سعادتها لمشاركة بيونيكيه الفاعليات خاصة في ظل حرصها على استخدامه للحفاظ على بشرتها من الأثار الجانبية الضاره.
كما حرصت الإعلامية هند رضا أيضا على المشاركة
وفي هذا الإطار صرحت مدير العلاقات العامة لشركة ماجيك فارما د.مروة بطوطي: "لقد حرصنا على إطلاق خطلمواد التجميل والصبغة، يقدم في كل عبوة الجمال والعناية للمرأة من أجواد وأغلى المواد الطبية ولم نغفل عن مواكبة آخر خطوط الموضة بالتعرف على أحدث صيحات الموضة العالمية في ألوان المكياج.
بالإضافة إلى خط أدوات تجميل مخصصة لمرضى البهاق والحساسية، حيث يراعى المشاكل الصحية التي يمرون بها وفي نفس الوقت لا يحرمهم من استعمال مستحضرات التجميل التي تضفى عليهم لمسات من الجمال والتميز".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ريم هلال وهند رضا يتألقان مع Bionike في Cairo Wedding festival لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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