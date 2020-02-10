محمد العيدة يطرح ديوانه الجديد "الرجال المقهورين" منتصف ابريل

أكد الكاتب والأديب محمد العيدة، أن ديوانه الجديد "الرجال المقهورين" الذي سيشارك فيه باحدي المهرجانات الكبري في المغرب خلال منتصف شهر أبريل القادم،

لافتًا إلى أنه يتناول خلاله موضوع هام عن الرجال ومعاناتهم اليومية مع المرأة ومتاعب العمل والمعاناة التي يتكبدها في تربية الأولاد.

يذكر أن محمد العيدة تم تكريمه مؤخرا عن ديوان "اصحاب الهمم"بدولة المغرب وحقق ديوانه مبيعات كثيرة لما يتناول ديوانه يهم قضايا وهموم اصحاب الهمم في الوطن العربي .