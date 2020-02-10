وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة فخر وحب لصديقتها الفنانة الكبيرة يسرا بعد ظهورها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في بدورته الـ 92، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements وكتبت كندة عبر حسابها قائلة : "انها ليست رائعة.. لدينا يسرا الأسطورية تبدو مذهلة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.. استمري في جعلنا فخورين.. جو رائع". السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.. استمري في جعلنا فخورين.. جو رائع". والجدير بالذكر انه أنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في دورته الـ92، وذلك على خشبة مسرح دولبي بمدينة كاليفورنيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز الأوسكار.. كندة علوش توجه رسالة فخر لـ يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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