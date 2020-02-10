ايمينيم مفاجأة الأوسكار..تعرفوا على السبب الغريب

ميرنا وليد - بيروت - أطل النجم العالمي ​ايمينيم​ في الساعات الأولى من يوم الإثنين، في حفل توزيع جوائز الأسوكار بدورته الـ92، على مسرح دولبي في هوليوود.

والمفاجأة كانت غناء ايمينيم أغنيته الشهيرة Lose Yourself من فيلمه 8Mile ونال الكثير من التشجيع والترحيب.

نجم الراب البالغ من العمر 47 عاماً، الشهير كان قد نال جائزة أفضل أغنية أصلية بأغنيته Lose Yourself في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2003، وغاب حينها عن الحفل قائلاً أنه كان نائماً كونه لم يتوقع الفوز، ما انه كان يعتبر أن الأوسكار للممثلين.

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