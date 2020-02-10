دانييلا رحمة تتعرض لمقلب .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ في تصوير مسلسلها الجديد "العودة" ، وقد تعرض لمقلب خلال التصوير حيث أرعبها أحد الأشخاص وهو يرتدي الماسك المخيف خلال قيامها بتصوير أحد المشاهد.

وكتبت دانييلا تعليقاً :"لقينا القاتل بموقع التصوير ... مين قولكن اللي حاطط الماسك؟".

ويعرض "العودة" على إم بي سي ٤ حالياً ويتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة.

يُذكر أن المسلسل من بطولة دانييلا رحمة، ​نيكولا معوض​، إيهاب شعبان، وسام فارس، رودريغ سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس، رنين مطر، إيلي متري، ومجدي مشموشي، من تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد، إخراج إيلي السمعان، وإنتاج إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.



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