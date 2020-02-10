خاص الفن-هبة طوجي مغنية ومخرجة لشارة "هوس" قريباً

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها تستعد لاطلاق شارة مسلسل "هوس" بعد ايام قليلة وقد قامت بإخراج الأغنية بنفسها وهي ستسبق اطلاق المسلسل .

وقد إنتهى صنّاع المسلسل الذي يجمع الممثل السوري ​عابد فهد​ والفنانة هبة طوجي من التصوير ويتألف المسلسل من 11 حلقة.

هوس كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي حول طبيب تجميل تتعرّض زوجته لحادث، ما يضعه في وضع نفسيّ صعب وسط أحداث مُشوّقة.

هبة كانت قد أكدت أن دورها غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل. وتكلمت عن التواصل بينها وبين عابد الذي كان رائعا ويحمل انسجاماً كبيراً.

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