ميرنا وليد - بيروت - فيلم Parasite حصل على على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي (روائي عالمي) ومخرج العمل بونغ جو هو حصل على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته، وذلك في حفل توزيع جوائز ​الأوسكار​ بنسخته الـ92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الذي أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.

الفيلم الكوري الجنوبي Parasite هزم فيلم 1917 حيث كان السباق على أوسكار أفضل فيلم من المرجح أن يكسبه أحد الفيلمين، وبالتالي أصبح ​parasite​أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.

وقال بونغ خلال تسلمه جائزة أفضل مخرج عن الفيلم المذكور:"لم اتخيل أني سأفوز"، وتوجه إلى زملائه الأربعة الآخرين الذين رشحوا للجائزة قائلاً:"أتمنى لو حصلت على منشار وقسمت الأوسكار إلى خمسة (أجزاء) وتقاسمتها معكم جميعا".

وكان قد نافس بونغ على الجائزة مخرجين مخضرمين منهم مارتن سكورسيزي وكوينتن تارانتينو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخرج Parasite بعد نيله الأوسكار: أتمنى لو حصلت على منشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.