توم هانكس يتحدى أحد ضباط حفل الأوسكار..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قام النجم العالمي ​توم هانكس​ في حفل جوائز الأوسكار 2020، خلال دخوله على السجادة الحمراء بتحدي أحد ضباط الحفل في ممارسة تمرين الضغطن لافتاً الانظار جميعها إليه.

وقام هانكس والضابط بمجموعة من حركات الضغط، وعم الضحك وتشجيع الحاضرين في أرجاء المكان.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ 92، في الساعات الأولى من يوم الإثنين ، في مسرح "دولبي" في هوليوود، في الولايات المتحدة الأميركية.

والأوسكار هي أهم جائزة سينمائية في أنحاء العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.



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