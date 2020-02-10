تراند اليوم : بعد صورتها العارية .. لينا الفيشاوى تعود لإثارة الجدل بصورة جديدة – إتفرج

نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد أيام من إثارتها الجدل بظهورها شبه عارية في صورة نشرتها آخر ديسمبر الماضي، لتكون أول صور تنشرها لها بعد الصورة المثيرة للجدل.

وظهرت لينان أحمد الفيشاوي، في الصور الجديدة عبر “إنستجرام”، وهي ترتدي ملابس بيضاء وتحتفل مع إحدى صديقاتها في إنجلترا، موجهة لها رسالة حب عبر التعليق على الصورة.

كانت “لينا”، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها “لينا” أنها متواجدة في القاهرة الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.