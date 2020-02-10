تراند اليوم : كله ياخد باله .. فنانة شهيرة تسجن معجبا طلب الزواج بها

كشفت صحيفة ميليت التركية، عن تصرف غريب للممثلة التركية «جولسيوم علي» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل، إإذ أقدمت على تقديم بلاغ ضد معجب، طاردها مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”، انزعجت بسبب قيام المعجب بتقديم خاتم لها، عارضًا عليها الزواج في المرة الأخيرة، وطالبها في رسالته بالاستعداد للزواج به.

وقررت المحكمة في تركيا سجن المعجب ثلاثة أشهر، وبعدها بررت النجمة التركية إقدامها على ذلك بأن حياتها تحولت إلى جحيم لكثرة مطاردات المعجب لها، والذي أكد على أنه لم يكن يريد إيذاءها بل قصد التعبير عن إعجابه الشديد بها.

مسلسل “قيامة أرطغرل” التركي الشهير، تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية التي شيدها عثمان ابن أرطغرل ومهد لها الأخير.