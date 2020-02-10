فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصوت و الصورة – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الأوسكار 92

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/38
  • 2/38
  • 3/38
  • 4/38
  • 5/38
  • 6/38
  • 7/38
  • 8/38
  • 9/38
  • 10/38
  • 11/38
  • 12/38
  • 13/38
  • 14/38
  • 15/38
  • 16/38
  • 17/38
  • 18/38
  • 19/38
  • 20/38
  • 21/38
  • 22/38
  • 23/38
  • 24/38
  • 25/38
  • 26/38
  • 27/38
  • 28/38
  • 29/38
  • 30/38
  • 31/38
  • 32/38
  • 33/38
  • 34/38
  • 35/38
  • 36/38
  • 37/38
  • 38/38

Advertisements

انتهى فجر اليوم حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 والذي حمل الكثير من المفاجآت بالاخص في الجوائز ، وفي التقرير التالي نرصد كل ما جاء في الحدث السنوي الفني الأهم في العالم.

جوائز اوسكار 2020:

افضل فيلم :

Paratise

افضل ممثل

خواكين فينيكس عن Joker

افضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

افضل مخرج
Bong Joon Ho عن Paratise

افضل ممثل دور ثان
براد بيت Once upon a time in Hollywood

افضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن فيلم Marriage story

افضل فيلم كرتوني
Toy story 4

افضل فيلم كرتوني قصير
Hair Love

افضل تصميم انتاج
Once upon a time in Hollywood

افضل تصميم ازياء
Little Women

افضل سيناريو اصلي
Paratise

Advertisements

افضل سيناريو مقتبس
Jojo Rabbit

افضل فيلم وثائقي
American Factory

افضل مونتاج سينمائي
Ford V Ferrari

افضل مونتاج صوتي
Ford V Ferrari

افضل تصوير سينمائي
1917

افضل خلط صوتي
1917

افضل مؤثرات بصرية
1917

افضل مكياج وتصفيف شعر
Bombshell

افضل فيلم أجنبي
Paratise

افضل اغنية اصلية :
I’m gonna love again من فيلم Rocketman

افضل موسيقى تصويرية
Joker

 

 

فساتين الاوسكار

سكين

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا