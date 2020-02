تراند اليوم : بالصوت و الصورة – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الأوسكار 92

انتهى فجر اليوم حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 والذي حمل الكثير من المفاجآت بالاخص في الجوائز ، وفي التقرير التالي نرصد كل ما جاء في الحدث السنوي الفني الأهم في العالم.

جوائز اوسكار 2020:

افضل فيلم :

Paratise

افضل ممثل

خواكين فينيكس عن Joker

افضل ممثلة

رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

افضل مخرج

Bong Joon Ho عن Paratise

افضل ممثل دور ثان

براد بيت Once upon a time in Hollywood

افضل ممثلة دور ثان

لورا ديرن عن فيلم Marriage story

افضل فيلم كرتوني

Toy story 4

افضل فيلم كرتوني قصير

Hair Love

افضل تصميم انتاج

Once upon a time in Hollywood

افضل تصميم ازياء

Little Women

افضل سيناريو اصلي

Paratise

افضل سيناريو مقتبس

Jojo Rabbit

افضل فيلم وثائقي

American Factory

افضل مونتاج سينمائي

Ford V Ferrari

افضل مونتاج صوتي

Ford V Ferrari

افضل تصوير سينمائي

1917

افضل خلط صوتي

1917

افضل مؤثرات بصرية

1917

افضل مكياج وتصفيف شعر

Bombshell

افضل فيلم أجنبي

Paratise

افضل اغنية اصلية :

I’m gonna love again من فيلم Rocketman

افضل موسيقى تصويرية

Joker