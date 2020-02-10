تراند اليوم : بالصوت و الصورة – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الأوسكار 92

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انتهى فجر اليوم حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 والذي حمل الكثير من المفاجآت بالاخص في الجوائز ، وفي التقرير التالي نرصد كل ما جاء في الحدث السنوي الفني الأهم في العالم.
جوائز اوسكار 2020:
افضل فيلم :
Paratise
افضل ممثل
خواكين فينيكس عن Joker
افضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
افضل مخرج
Bong Joon Ho عن Paratise
افضل ممثل دور ثان
براد بيت Once upon a time in Hollywood
افضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن فيلم Marriage story
افضل فيلم كرتوني
Toy story 4
افضل فيلم كرتوني قصير
Hair Love
افضل تصميم انتاج
Once upon a time in Hollywood
افضل تصميم ازياء
Little Women
افضل سيناريو اصلي
Paratise
افضل سيناريو مقتبس
Jojo Rabbit
افضل فيلم وثائقي
American Factory
افضل مونتاج سينمائي
Ford V Ferrari
افضل مونتاج صوتي
Ford V Ferrari
افضل تصوير سينمائي
1917
افضل خلط صوتي
1917
افضل مؤثرات بصرية
1917
افضل مكياج وتصفيف شعر
Bombshell
افضل فيلم أجنبي
Paratise
افضل اغنية اصلية :
I’m gonna love again من فيلم Rocketman
افضل موسيقى تصويرية
Joker