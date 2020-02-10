شاهد .. يسرا تظهر بإطلالة فرعونية على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لها من حضورها لفعاليات حفل الأوسكار ال 92 في مدينة ” لوس أنجلوس ” الأمريكية .

حيث ظهرت يسرا على السجادة الحمراء بإطلالة متميزة تحمل الطابع الفرعوني بفستان من اللون الأبيض والذهبي توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي ” زهير مراد ” من مجموعة الأزياء الخاصة به والتي كان قد طرحها في شهر يناير الماضي .

وتشارك يسرا لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار بالإضافة إلى المخرج المصري ” عمرو سلامة “ضمن فئة المخرجين .. والمنتج ” محمد حفظي ” رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم .