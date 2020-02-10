محاولة إغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب ” سكين “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية خبرا عن اعتقال قوات الأمن الامريكية يوم السبت الماضي شابا أمريكيا يدعى ” روجر هيدجبث ” البالغ من العمر25 عاما خارج أسوار البيت الأبيض .

وذلك بعد أن حاول الشاب دخول البيت الأبيض حاملا سكينا يضعه على الفخذ الأيسر وكان بحوزته أيضا حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن .

واعترف روجر هيدجبث لجهاز المخابرات العامة الأمريكية إنه كان يحاول دخول البيت الأبيض لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .. ووجهت إليه تهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي .

ووفقا للصحيفة قامت الشرطة بنقل الشاب إلى أقرب مستشفى حكومي للتأكد من سلامة صحته العقلية وتحفظ الضباط على سيارته التي كان يستقلها وأتى بها قرب البيت الأبيض .