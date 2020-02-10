أحلام تقاضي ناشطاً كويتياً أكثر من (16000 دولار).. سيدفع الثمن!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم ضدّ الناشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي ​مشاري بويابس​ وألزمته بدفع مبلغ قدره 5000 دينار أي أكثر من 16 ألف دولار أميركي، للفنانة الإماراتية ​أحلام​ تعويضاً أدبياً بسبب إساءته لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن المحامي بدر باقر أن موكلته الفنانة أحلام تمكنت من الحصول على حكم بتغريم أحد المغردين المسيئين لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عبر صفحته: “محكمة الجنح تقضي بتغريم المغرد مشاري بويابس 5000 دينار أي ما يعادل (16500 دولار)، وذلك عن اساءته لموكلتي الفنانة احلام الشامسي، وتحيل الدعوى المدنيه بمبلغ 5000 كتعويض مؤقت”.