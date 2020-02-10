فن ومشاهير

مها محمد تكشف عن إطلاق سراح مريم حسين

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” مها محمد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري منشورا يوم أمس الأحد أعلنت من خلاله عن إطلاق سراح الفنانة المغربية ” مريم حسين ” دون ذكر أية تفاصيل خاصة عن كيفية خروجها من السجن  .

وذلك بعد مرور 10 أيام على إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي و سجنها وفقا للحكم الذي صدر بحبسها لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ ” هتك عرض بالرضا ” مع مغني راب .

وكتبت مها محمد : ” أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين .. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله .. حمد الله على السلامة مريم حسين ” .

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وكانت قد تداولت صفحات لمحبي الفنانة المغربية معلومات مغلوطة عن أن خروجها جاء بأمر ملكي بعد تدخل حاكم إمارة دبي الشيخ ” محمد بن راشد ” والذي أمر بإطلاق سراحها وعودتها لاحتضان ورعاية طفلتها .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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