شاهدوا.. طائرة تضطر للهبوط الاصعب تقنيا في ظل الرياح التي كانت تضربها

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت شركة طيران الشرق الأوسط على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر إحدى طائراتها خلالها هبوطها في مطار هيثرو في اليابان.

الطائرة التي كانت متجهة من بيروت إلى لندن، وصلت إلى مطار هيثرو في ظل أحوال جوية سيئة، إذ تضرب لندن عاصفة آتية من المحيط الأطلسي.

وبعد تمايل الطائرة وسط العاصفة، وهي من نوع “إير باص 330″، إستطاع قبطان الطائرة الكابتن جورج ديب، ومعه القبطان المساعد كارل إستيفان، أن يضبطا حركة هبوط الطائرة، في ظل الرياح التي كانت تضرب الطائرة خلال هبوطها.