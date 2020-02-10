شيرين رضا : يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع.. يا رب

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة يظهر فيها عامل نظافة في إحدى محطات مترو الأنفاق، وهو يقوم بجمع النفايات التي يرميها الركاب أثناء إستقلالهم المترو.



وكتبت على الصورة :”دي صورة أنا صورتها دلوقتي لعامل نظافة في إحدى محطات المترو، بيلم اللي حضراتكم بترموه بكل ارتياحية من الشبابيك، بيلحق يلم قبل ما المترو يجي، ياريت نراعي ربنا شوية، ونيجي على نفسنا، ومنرميش على الأقل في الأماكن اللي من الصعب الوصول إليها”.

وعلقت شيرين :”يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع، يا رب”.