هل صدقت “التغريدة الخاطئة” وكذب “الأوسكار”؟

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن “التغريدة الخاطئة” التي نشرها الحساب الرسمي لجوائز الأوسكار، قبل 4 أيام من إعلان الجوائز، وتضمنت أسماء الفائزين بالأوسكار، لم تكن خاطئة كما ادعى وحذفها لاحقاً.

وتضمنت التغريدة فوز خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في “جوكر”، ورينيه زيلويغر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy “جودي” وهو ما حدث بالفعل، مساء الأحد، مع إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار في دورتها الـ92.

كما أصابت التغريدة أيضاً في توقع فوز فيلم باراسايت بأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي، وفيلم Jojo Rabbit بأفضل سيناريو مقتبس.

وتواصلت صدقية التغريدة مع فوز براد بيت، مساء الأحد، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه “ذات مرة في هوليوود”، وكذلك فوز لورا ديرن بأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “قصة زواج”، وهو ما أعلنته التغريدة منذ أيام.

وعلى صعيد الجوائز الرئيسة، ربما الاختلاف البارز بين التغريدة وما تحقق مساء الأحد على أرض الواقع، هو توقع فوز سام ميندس بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه 1917، بينما الفائز الحقيقي هو مخرج فيلم باراسايت الكوري الجنوبي بونج جون-هو.