تعرف إلى تاريخ تمثال الأوسكار ووزنه .. وأصحاب الأرقام القياسية في الفوز

متابعة بتجــــــــــرد: كثيرون لا يعرفون وزن التماثيل التي توزع على الفائزين، ومن هو الممثل الحائز على أكبر عدد ترشيحات، ومن يحمل الرقم القياسي في الفوز، وكم كلفة السجادة الحمراء الشهيرة؟ ونستعرض فيما يلي بعض الوقائع والأرقام للشغوفين بالسينما، بشأن النسخة الـ92 لجوائز أوسكار التي تم توزيعها منذ ساعات قليلة في لوس أنجلوس.

التمثال أوسكار

تفيد الرواية في هوليوود أن اسم التمثال الذي توزعه الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها، مصدره أمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هيريك، التي أصبحت فيما بعد رئيسة لها، فبعدما رأت التمثال الصغير للمرة الأولى ذكرها بعمها أوسكار.

ولكن أسطورة السينما الأمريكية بيتي ديفيس، تؤكد أيضاً أنها وراء التسمية، مشددة على أنها عندما رأت التمثال من الخلف ذكرها بزوجها الأول، الموسيقي هارمون أوسكار نلسون جونيور.

ومهما يكن أصل الاسم، فقد أطلقت الأكاديمية على جوائزها اسم «أوسكار» رسمياً عام 1939.

وزن ثقيل

التمثال مصنوع من البرونز الخالص المطلي بالذهب من عيار 24 قيراطاً، ويبلغ ارتفاعه 34 سم، ووزنه 3.8 كلغ، وقد وزع أكثر من 3140 تمثالاً صغيراً مذهباً على الفائزين منذ عام 1929.

والتمثال عبارة عن فارس يحمل سيفاً، واقفاً على بكرة فيلم، تشير أغصانه الخمسة إلى المهن الخمس الرئيسة، التي كانت تضمها الأكاديمية في بداياتها أي «الممثلين، والمخرجين، والمنتجين، والتقنيين، وكتاب السيناريو»، ويقدر موقع «واليتهاب» كلفة التمثال بحوالى 400 دولار.

أرقام قياسية

تحمل النجمة ميريل ستريب الرقم القياسي لأكبر عدد من الترشيحات في صفوف الممثلين بـ21 ترشيحاً.

وفي فئة الرجال، يحمل جاك نيكلسون الرقم القياسي بـ12 ترشيحاً، وقد فاز كل منهما (ستريب، ونيكلسون) بجائزتي أوسكار في دور رئيس وجائزة أخرى في دور ثانوي.

أما حامل الرقم القياسي للفوز في كل الفئات، مجتمعة، فهو والت ديزني، الذي نال 22 جائزة أوسكار، إضافة إلى 4 جوائز فخرية.

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وعلى صعيد الممثلين، تحمل كاثرين هيبورن الرقم القياسي للفوز بنيلها 4 جوائز، لكن دانييل داي لويس يبقى الوحيد بين الممثلين الذي فاز بجائزة أوسكار 3 مرات في دور رئيس.

مبتدئون

ويبقى أصغر الفائزين على الإطلاق، تشيرلي تمبل التي نالت جائزة عام 1935 وهي في سن السادسة، إلا أن الممثلة الطفلة اكتفت بجائزة فخرية صغيرة موجهة للأطفال.

في عام 1974، كانت تايتم أونيل في العاشرة، عندما فازت بجائزة أوسكار «فعلية» كأفضل ممثلة في دور ثانوي عن فيلم «بايبر مون» لبيتر بوغدانوفيتش.

وفي المقابل، اضطُر كريستوفر بلامر على الانتظار حتى سن الـ82 للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي في فيلم «بيغنرز».

أرقام وسجادة

تقدر الكلفة الإجمالية للحفلة بحوالى 44 مليون دولار، بحسب موقع «واليتهاب» من بينها 24700 دولار للسجادة الحمراء فقط.

وتبلغ مساحة السجادة أكثر من 1500 متر مربع، وتحتاج إلى 900 ساعة عمل، وفريق مؤلف من 18 شخصاً لمدها، وسيعاد تدوير جزء منها فيما، سيمنح الجزء الآخر إلى منظمة إنسانية.

12 ألف زهرة

وفي قاعة الاحتفالات الكبرى على مسرح «دولبي ثياتر» في هوليوود، تم مدّ أكثر من 6 كم من الكابلات الكهربائية و2كم من قماش الشانتنوغ الحريري، لغرض هذه السهرة التي تطلبت أيضاً 32 ألف دبوس، و12 ألف زهرة، وأكثر من 55 ليتراً من الطلاء.

وتنفق أوساط السينما أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، للترويج للأفلام المرشحة للأوسكار، ويقدر أن العمل الفائز بجائزة أفضل فيلم تزيد إيراداته بشكل وسطي بحوالى 15 مليون دولار، فيما يرتفع أجر الفائزين بجائزة أفضل ممثل أو ممثلة بنسبة 20% للفيلم المقبل.