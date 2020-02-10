أمبر هيرد: الزواج عطلني

متابعة بتجـــــــــرد: اعتبرت النجمة الأمريكية أمبر هيرد نفسها سيئة الحظ بزواجها من النجم جوني ديب، بعد أن عطل الارتباط مسيرتها الفنية، وانتهت العلاقة بينهما في المحاكم.

وكان كل واحد منهما، قد زعم أنه تعرض للعنف من الطرف الآخر، ورفعا دعاوى متبادلة للطلاق والتعويض، بعد زواج لم يدم أكثر من عام ونصف، وانتهى بطلب الطلاق عام 2016.

وقالت هيرد: إنها اختارت الارتباط بقلبها لا بعقلها، وتزوجت بعد قصة حب، لم تدم أكثر من عام، لتكتشف حجم الاختلافات الكبيرة بينهما، لذلك ستحاول التدقيق ألف مرة قبل الارتباط برجل آخر.

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ولم تتعاقد النجمة الأمريكية على أفلام العام الجاري، واكتفت بتمثيل فيلم واحد، العام الماضي، هو “جولي” ويدور بشكل فانتازي حول 3 مراهقات ساخطات على الحياة، بسبب طفولتهن المعذبة، ويحاولن شق طريقهن في الحياة بالعنف والتمرد والشغب.

وكانت هيرد بدأت حياتها الفنية بفيلم Friday Night Lights أو «أضواء ليلة الجمعة» عام 2004، وتوالت بعد ذلك أدوارها، ومن أشهرها: “الثمن المدفوع، وبلد شمالي، وكلاب ألفا، واليوم الـ 73 مع سارة، وأرض الزومبي، والكلمة، وبارانويا، و3 أيام للقتل”.

ولم تكن مشاكلها مع طليقها جوني ديب هي الأولى في هوليوود، بعد أن تسربت صور مثيرة لها في عام 2014، بعد أن استولى عليها الهاكرز من حسابها الشخصي، في فضيحة شملت العديد من نجمات هوليوود.