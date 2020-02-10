مغنية البوب مونتين تمثل أستراليا في “يوروفيجن”

متابعة بتجــــــــرد: اختارت أستراليا مغنية وكاتبة أغاني البوب، مونتين، لتكون ممثلتها للتنافس في مسابقة “يوروفيجن”، بعد أن فازت بالمنافسة الوطنية التي بُثّت على الهواء في جميع أنحاء البلاد.

وفازت الفنانة (البالغة من العمر 24 عاماً) والمقيمة في سيدني في منافسة “يوروفيجن: أستراليا تقرر” ليلة السبت، متفوقة على 9 مشاركين آخرين، كانوا جميعاً يتنافسون لتمثيل أستراليا في مسابقة الأغنية الدولية، التي ستقام في روتردام بهولندا في مايو المقبل.

ونشرت مونتين، اسمها الحقيقي جيسيكا سيرو، عبر صفحتها على موقع فيسبوك بعد إعلان النتائج قائلة: “إنها أكثر الليالي جنوناً على الإطلاق، أنا ذاهبة إلى يوروفيجن، الحياة مجنونة، أشكركم على دعمكم لي”.

وتم اكتشاف مؤدية فن البوب لأول مرة، بواسطة راديو تريبل جيه في سيدني عام 2012.