أزمة بين عمرو يوسف ومخرج “سيف الله” في الأردن

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متابعة بتجـــــــــرد: نشبت أزمة بين الفنان المصري عمرو يوسف والمخرج رؤوف عبدالعزيز، أثناء تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل “سيف الله” في الأردن.
وروى مصدر مقرب تفاصيل هذا الخلاف، قائلاً: “اعترض عمرو يوسف على طريقة تنفيذ عدد من المشاهد، وهو ما أغضب رؤوف عبدالعزيز، الذي طالبه بعدم التدخل في مجال عمله، إلا أن الأول قرّر عدم استكمال التصوير، والعودة إلى القاهرة لعقد جلسة مع مسؤولي الإنتاج لبحث المشكلة”.
وأضاف: “قررت الجهة المنتجة خروج المسلسل بشكل نهائي من سباق دراما رمضان، وهناك اتجاه لاستبعاد يوسف والمخرج من البطولة والإخراج، والاستعانة بفنان ومخرج آخرين، وحينها سيعاد تصوير كل المشاهد من جديد، إلا أن هذه المسألة لم تُحسم بشكل نهائي إلى الآن”.
مسلسل “سيف الله” يتناول السيرة الذاتية للصحابي الجليل خالد بن الوليد، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، وحمدي الوزير.
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