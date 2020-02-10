"تمارين ضغط" في الأوسكار.. توم هانكس يتحدى ضابطا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لفتة طريفة.. خطف الممثل الأمريكي توم هانكس، الأنظار فور وصوله إلى السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، حيث تحدى أحد الضباط الموجودين الحفل في ممارسة تمرين الضغط.

وبعد أن وصل هانكس إلى مقر الحفل وجد مجموعة من الضباط يقفون على السجادة الحمراء فقام بتحيتهم وطلب من أحدهم الدخول في تحدي الضغط معه، ليوافق الضابط على الفور، ويبدأ الثنائي في التحدي، وسط ضحك وتشجيع الحضور.

يذكر أن دورة الأوسكار الـ92 شهدت مشاركة عربية في لجان التحكيم لأول مرة بوجود الممثلة المصرية يسرا، حيث اختارت أكاديمية الفنون وعلوم السينما 842 عضوًا من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، وكان من بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.



