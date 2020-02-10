خاص- أسبوع حافل بالحفلات للفنان ماهر في عيد الحب

يحيي الفنان اللبناني ماهر بمناسبة عيد الحب سلسلة من الحفلات في لبنان، حيث سيلتقي عشاق السهر وجمهوره من مختلف المناطق ليسهروا معه حتى ساعات الصباح الاولى ضمن أجواء مميزة وحماسية.

يبدأ ماهر أسبوع عيد الحب، ليل الخميس 13 الجاري، في Feb30 ويختتم الليلة في تايغا بيروت. ثم ليل الجمعة 14 الجاري، سوف يستمتع الجمهور بحفل مميز في Loco the club ثم يختتم ليلته في تايغا بيروت. لينهي جولته بمناسبة عيد الحب بحفل فني مميز في 15 الجاري في تايغا بترون.

آخر أعمال الفنان ماهر فيديو كليب أغنية “إنت هيِّ”، كلمات وألحان ماهر نفسه، توزيع Vox Box، وانتاج تايغا. وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة هيفا الفقيه التي قدمت ماهر بطريقة عصرية وجريئة وقريبة من عنصر الشباب في العمل.

الجدير بالذكر ان الفنان ماهر يحيي حفلات غنائية اسبوعية في ملهى “تايغا” الليلي، الذي يقصده عدد كبير من الجمهور ومحبي ماهر ليتشاركوا معه أجمل الاوقات واللحظات على وقع الاغنيات التي يقدمها بصوته المميز، فيخلق اجواءً رائعة في المكان.