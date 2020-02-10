براد بيت والجوكر ورينيه زيلويجر.. أبرز نجوم أوسكار 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ 92 ليلة أمس الأحد، وكالعادة أقامته في مسرح دولبي الواقع في مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وفيما يلي نستعرض لك قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار من ممثلين وممثلات وأعمال سينمائية:

فاز فيلم Toy Story 4 بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story، وهذه هي أول جائزة أوسكار تفوز بها ديرن، 52 عاما، خلال حياتها المهنية الممتدة لأكثر منذ أربعين عاما عن دورها كمحامية طلاق.

فاز فيلم American Factory بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

فاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بـ 4 جوائز أوسكار، وهي: أفضل فيلم أجنبي، وأفضل مخرج، وأفضل صورة، وأفضل حِوار. يستعرض الفيلم كيف يُقحم محتالون أنفسهم في حياة عائلة ثرية وما يتبع ذلك من عواقب، وحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما بعد أن حصد أكثر من 161 مليون دولار بأنحاء العالم، من بينها 30 مليونا في أمريكا الشمالية فقط. وقال مخرج ومؤلف الفيلم بونج جو هو الشهر الماضي إن الجوائز أثبتت أن الأفلام الدولية تكسر حاجز اللغة مع الجمهور.

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وأضاف: "يمكننا أن نشكر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث، فالمجتمع بأكمله شعر بتراجع حواجز اللغة هذه وربما استفاد Parasite من هذا التوجه العالمي".

وغيرت أكاديمية فنون وعلوم السينما هذا العام اسم الجائزة من أفضل فيلم أجنبي إلى أفضل فيلم روائي دولي، لتعكس المزيد من الإيجابية والشمول تجاه الأفلام المنتجة خارج هوليوود.

هذا وفازت رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "جودي" وذلك عن تجسديها دور المغنية الأمريكية الراحلة جودي جارلند، وهذه ثاني جائزة أوسكار تفوز بها زيلويجر (50 عاما) من بين أربعة ترشيحات.

وفاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر" وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني، وحصل فينيكس على الجائزة عن أدائه المرعب كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار الرسوم المصورة بالعالم "الجوكر".

وفاز فينيكس (45 عاما) بالجائزة بعد أن رُشح لها 3 مرات سابقة، ليكون موسمه حافلا بالجوائز الكبرى عن الدور.