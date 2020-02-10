سكارليت جوهانسون تتزين بـ 2.5 مليون دولار من المجوهرات في أوسكار 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون تألقها على السجادة الحمراء، بعد أيام قليلة من إطلالاتها المثيرة في جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثانية والتسعين.

وظهرت سكارليت البالغة من العمر 35 عاما، بفستان لامع مبهر باللون الفضي في حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة أمس الأحد، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية.

كما ارتدت مجموعة أنيقة ومبهرة من مجوهرات Forevermark الماسية بقيمة 2.5 مليون دولار، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد الأقراط التي ارتدتها سكارليت جزءا من تعاون فريد من نوعه مع المصممة أنيتا كو، وقالت أنيتا: "اتصلت بي فورفرمارك حول تصميم بعض القطع الخاصة للسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار باستخدام الماس من مجموعتها الاستثنائية".

وأضافت: "لقد تشرفت بالتصميم المميز وتحويل هذه الكنوز الطبيعية النادرة إلى روائع تستحق السجادة الحمراء، لقد أعجبت دائما بشركة Forevermark بجودتها المذهلة لألماسها".

كما ارتدت سكارليت أيضا سوارا ماسيا من الذهب الأبيض عيار 29.15 قيراطا من Forevermark.

Advertisements

تم ترشيح سكارليت لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في Marriage Story وكذلك أفضل ممثلة مساعدة Jojo Rabbit لذلك فليس من المستغرب أن ترتدي قطعها الرائعة.

ورافق النجمة العالمية سكارليت جوهانسون على السجادة الحمراء خطيبها الممثل كولن جوست، اللذان خطفا الاهتمام بنظراتهما لبعضهما أثناء الحفل.

كانت قد لفتت نجمة الشاشة سكارليت جوهانسون، الأنظار في حفل جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثالثة والسبعين (BAFTAs) الذي أقيم في قاعة ألبرت الملكية بلندن يوم الأحد قبل الماضي، وظهرت بإطلالة مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي في ثوب وردي مفعم بالريش.

كان الفستان المطرز مفتوحا من منطقة الصدر، ورغم أنه كان طويلا إلا أنها أظهرت كعبها المعدني الفضي، وأكملت إطلالاتها بمكياج وردي ناعم وتسريحة شعر مرتفعة.

كانت قد انطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار" ليلة أمس الحد، وأقيم على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.