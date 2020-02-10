طبيب فجر السعيد: عملية تكميم فاشلة وراء محنتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد اكتمال شفاء الإعلامية الكويتية فجر السعيد عقب رحلة علاج استمرت على مدار 5 أشهر بين الكويت وفرنسا، خرج الجراح الفرنسي ألكسندر رولت الذي تولى عملية إنقاذ حياة السعيد من موت محقق، عن صمته ليكشف حقيقة مرضها الذي حيّر الأطباء وجمهورها، مؤكدا أن عملية تكميم فاشلة وراء مرضها.

وتحدث الجراح الفرنسي في تصريحات لجريدة القبس الكويتية، عن تفاصيل بداية رحلة علاجها منذ أن وصلت الإعلامية الكويتية إلى باريس بعد عشرة أيام من خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة، موضحا أنه وبنتائج التحاليل والأشعات التي طلبها تبين له حقيقة التشخيص، وهي أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية، وفقا لتعبيره.

وأشار ألكسندر رولت إلى أنه تحمّل مسؤولية إجراء ما أسماه "عملية الإنقاذ"، بعدما أوصى بعمل بعض التحاليل والأشعات ليتسنى له الوقوف على الوضع الصحي لها، والذي وصفه بـ"السيئ للغاية وذات طابع صعب ومعقد"، مشيرا إلى أن حالتها كانت آخذة في التدهور بشكل سريع، معتبرا أن قراره بإجراء تلك العملية كان ملهما وتسبب في إنقاذ الإعلامية الكويتية من "حلج الموت".

وتطرق الجراح الفرنسي إلى تفاصيل العملية، مؤكدا أنه أجراها عن طريق الجراحة وليس المنظار للتعامل مع جرثومة كامنة داخل خيوط الجهاز الهضمي، وكان الوضع الصحي للسعيد ليس على ما يرام نظرا لأنها كانت تعاني من آثار جراحة التكميم، مضيفا: "كانت مفتوحة تماما مع التهابات خطيرة للغاية ولم يسبق لي مشاهدتها طوال حياتي العملية وكنت مضطرا للقيام بهذه الجراحة الخطيرة ووضع الأمعاء على مستوى الجلد"، منوها إلى أنه اضطر إلى ترك بعض الجروح مفتوحة على مدى أسابيع.

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وأعرب رولت عن فخره باتخاذ هذا القرار بإجراء العملية على مسؤوليته الشخصية، لأنه ثبت مع الأيام تحسن حالة فجر الصحية، ما أهّلها لمغادرة العناية المركزة بعد 3 أسابيع من عملية الإنقاذ، لافتا إلى أنه وبعد 3 أشهر من العملية الأولى تمكن من إعادة وضع الجهاز الهضمي بالكامل إلى وظيفته الطبيعية.

وأوضح الجراح أنه اعتمد في عملية إنقاذ السعيد على ما أسماه بالمثلث الذهبي، وهو مواجهة التحديات التي تقف أمام سلامة المريض، ثم تنفيذ القرارات الجراحية من دون إبطاء في ما يسمى بعملية إنقاذ حياة، ومن ثم يأتي دور إرادة المريض. وتجسد ذلك في مواجهته ما كان يهدد حياة السعيد ومسارعته في تنفيذ قرار الجراحة، ومن ثم ساعدت إرادة فجر في تجاوز مرحلة الخطورة.

وعادت الإعلامية الكويتية إلى بلادها في ديسمبر الماضي وقوبلت لدى وصولها إلى مطار سعد العبدالله في الكويت بحفاوة كبيرة، حيث كان هناك حشد كبير من محبيها في انتظارها. وتحدثت السعيد في لقاء تلفزيوني سابق عن وضعها الصحي ومدى صعوبة حالتها، لافتة إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها، حتى تم إدخالها إلى مستشفى في باريس.