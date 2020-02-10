رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح كليب "سقف" بساعات

القاهرة - لايف ستايل
تصدر فيديو كليب " سقف " للمطرب رامى جمال موقع " يوتيوب " مصر لائحة الاكثر تداولا منذ طرحها بساعات قليلة و تجاوز الكليب 666 الف مشاهدة فى يوم واحد
وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي عليـ إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.
و يذكر ان اغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين و الحان بلال سرور و توزيع توما و الاغنية ضمن اغانى البومه الجديد " انا لوحدى "
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