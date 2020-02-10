شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفل عيد الحب في مهرجان السعادة بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الجارى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وتضم فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

وكانت ميريام فارس احتفلت بعيد ميلاد نجلها منذ أيام ونشرت صورا من الاحتفال على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت، "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

وأثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حيرة وتساؤلات متابعيها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، فور نشرها صورة لها بملابس وقبعة التخرج، دون تعليق أو توضيح لسبب ارتدائها لهم، ودفع عدم توضيح ميريام بشأن سبب نشرالصورة إلى وجود تساؤلات من قبل متابعيها عما إذا كانت ميريام تابعت دراستها مؤخرا وتخرجت، أم أن الصورة ستكون من أحد مشاهد فيديو كليباتها المقبلة.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، تألقت في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضى، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.