رامي جمال يطرح “سقف” بمشاركة نجوم الفن والرياضة ويوجه رسالة مؤثرة للجمهور

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة “نجوم ريكوردز” فيديو كليب أولى أغاني ألبوم الفنان المصري رامي جمال المنتظر “أنا لوحدي” بعنوان “سقف” عبر قناة الشركة في موقع “يوتيوب”.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، وهم أحمد السقا، وإسعاد يونس، وعمرو يوسف، وهشام جمال، وحمدي الميرغني، وحسن الرداد، وعلي ربيع، ومحمد أوس أوس، وشيماء سيف، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو سعد، وهنادي مهنا، وأحمد السعدني، ومي عمر، وهشام ماجد، وكريم عبدالعزيز، وحمادة هلال، وأكرم حسني، وهشام عباس، ونسمة عبدالعزيز، والشيف علاء الشربيني.

ومن نجوم الرياضة، يظهر شيكابالا، وعمرو السولية، وطارق حامد، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ، ومحمود علاء، وحسني عبدربه، وحسين السيد، وحسين الشحات، إضافة إلي الإعلاميين: إنجي علي، وإبراهيم فايق، وهاني حتحوت، والمصارع السابق كرم جبر.

رامي جمال أرفق الكليب برسالة مؤثرة إلى جمهوره جاء فيها: “بسبب الدعم النفسي اللي لقيته منكم، لقيت إن واجبنا ان الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها وفي سناعتها لكل حد محبط أو لسه موصلش لحلمه هدفنا نقولك لو الظروف هتسخف.. سقف، كلمة شكرا مش كفا”.

Advertisements

أغنية “سقف” كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور وتوزيع توما وحقق الكليب ما يقرب من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويضم ألبوم رامي جمال “أنا لوحدي” مجموعة من الأغاني التي تعاون فيها مع عدد من الشعراء نذكر منهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.